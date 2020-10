Petra, un finale da record

approfondimento

Petra, la recensione della quarta storia “Morti di carta”

Chiude con una media ascolti da record “Petra”, la produzione targata Sky Original prodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm, con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi.

Per le quattro storie andate in onda su Sky Cinema la media finale è stata di 708 mila spettatori medi (dato del primo giorno di messa in onda, comprensivo di Primissime) portando così “Petra” a ottenere il miglior risultato di sempre per un nuovo titolo Sky Original, superando anche la prima stagione di “Gomorra” e “The Young Pope”. La grande affezione del pubblico si è vista anche considerando gli ascolti cumulati nei sette giorni, che al momento ottiene una media di 1 milione 242 mila spettatori, considerando solo le prime tre storie. Per quanto riguarda “Morti di carta”, l’ultimo appuntamento di “Petra” in onda ieri sera, è stato seguito su Sky da 704 mila spettatori medi (dato comprensivo di Primissime), in rialzo del +16% sul precedente episodio