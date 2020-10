Petra, la recensione della quarta storia “Morti di carta”

Roma, tra ricatti e delitti

approfondimento

“Morti di carta”, questo il titolo della puntata (reperibile, come le altre tre storie precedenti su Sky On Demand) è una bella avventura poliziesca, riuscita nei tempi e nella narrazione, un po’ lenta all’inizio ma che poi progressivamente si apre a degli scenari interessanti. Prima di tutto, il caso si svolge lontano da Genova e si sposta a Roma con le sue strade del centro in cui spiccano i palazzi dei potenti, dei nobili e di insospettabili personaggi legati al Vaticano. E cosa c’è di meglio della capitale per ambientare una storia che vede al suo centro l’assassinio di un giornalista televisivo, con il vizietto di rovistare nel torbido dei potenti di turno per ricavarci cospicue somme di denaro? Sembrerebbe una semplice storia di ricatti e soldi, senonché questo è il classico gancio non solo per mettere in mostra uno strano mondo, miscuglio di spettacolo, ricchezze e vizi pubblici e privati, ma di far emergere il privato di Petra, che scopriamo, è nata e vissuta a Roma, ha una sorella in piena crisi coniugale e un ex marito con cui prima o poi lei dovrà confrontarsi.