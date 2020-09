Petra, la recensione della terza storia “Messaggeri dell’oscurità”

Su Sky Cinema è andata in onda la terza storia di "Petra" con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi. Ecco le prime impressioni della nuova produzione targata Sky Original. Prossimo e ultimo appuntamento con Petra sarà “Morti di carta”, in onda lunedì 5 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW TV

approfondimento “Petra”, le immagini della terza storia. In onda il 28 settembre Fin quasi da subito, in questa terza storia di Petra dal titolo Messaggeri dell’oscurità, si comprende come le indagini avranno a che fare con qualcosa di terribile. Infatti, il recapito di pacchetti postali spediti direttamente a Petra e contenenti organi genitali maschili conservati in formalina, ad una storia al limite del macabro che ha al suo centro una setta fanatica originaria della Russia.

Un'indagine complessa approfondimento Petra, la recensione della seconda storia “Giorno da cani” Tuttavia prima di arrivare a questa conclusione, Petra e Antonio, oramai diventata coppia super affiatata (e che cominciamo davvero ad amare sempre più), dovrà faticare non poco per sbrogliare il bandolo di una matassa alquanto complicata. Un caso estremamente difficile tra visite a santoni ed esperti del ramo, oscuri e minacciosi messaggi e il fascino e la seduzione di Egor, bel commissario di polizia russo appena arrivato da Mosca, per aiutare a risolvere questo puzzle da incubo.

LA FELICITÀ dELLE PICCOLE COSE approfondimento Petra, la recensione della prima storia “Riti di Morte” Messaggeri dell’oscurità scava in una realtà forse lontana dal nostro quotidiano, ma non per questo priva di collegamenti con l’attualità come quello, per l’appunto, delle sette e dei suoi affiliati. L'ispettrice Delicato dovrà, quindi, fare i conti con questa realtà nascosta con le sue diramazioni, tra false piste e intuizioni fortuite. Ed è proprio lungo questo faticoso cammino che abbiamo colto ancora una volta, la freschezza e la novità di questa serie Sky che riesce a sorprenderci, storia dopo storia, attraverso l’alternanza tra momenti lenti e spesso riflessivi e azione, mai esasperata, mai portata al limite ma dosata sempre con perfetto equilibrio. Merito ancora una volta degli autori e della sagace regia di Maria Sole Tognazzi che, tra le tante cose, non dimentica mai di darci qualche piccolo elemento in più su Petra e sul suo mondo interiore nel quale la vita sembra essere un continuo divenire e dove la tanto agognata felicità è costituita da cose semplici ed essenziali; un flirt passeggero, un buon bicchiere di birra, magari una chiacchierata piacevole con il suo Vice Antonio.