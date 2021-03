Enrico Vanzina: "Milano ha la bocca cucita, per questo è difficile da decifrare"

Lo sceneggiatore e regista firma un giallo senza poliziotti e investigatori ambientato in una città lontana dai nuovi grattacieli e dal Bosco Verticale. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice: "Quando si inizia a scrivere una storia non si sa mai come andrà a finire"

Per raccontare l’ultimo romanzo di Enrico Vanzina si può partire dalle prime parole di quello stesso romanzo o dalle ultime di questa intervista, è uguale. Iniziamo allora con le prime, che sono poi in realtà una citazione di Eugenio Montale ripescata da un numero di “Epoca” di mezzo secolo fa in cui il poeta dice: “Milano è un enorme conglomerato di eremiti”. È una frase che fa effetto, è vero, e deve aver fatto effetto anche a Enrico Vanzina tanto da averla messa in esergo al suo ultimo romanzo, intitolato “Una giornata di nebbia a Milano” (HarperCollins, pp. 208, euro 18) e con protagonista un giornalista poco più che trentenne che si ritrova a indagare sull’omicidio del padre.

"La cosa che va fuori moda prima di tutte le altre è il contemporaneo"

“Da romano - racconta Vanzina durante “Incipit”, la rubrica di libri di Sky TG24 - mi divertiva l’idea di gettare lo sguardo su questa città. Per farlo, ho preso il luogo comune più incredibile, quello della nebbia appunto, che non esiste più e che però anche in questo libro è simbolica: una cosa che nasconde ciò che rimane sempre uguale”. E allora niente piazza Gae Aulenti e Bosco verticale, dice lui, che ricorda come un giorno un suo amico architetto gli spiegò come la cosa che va fuori moda prima di tutte le altre è il contemporaneo. "Ecco - aggiunge - Milano ha puntato troppo sul contemporaneo, dimenticando i suoi cortili e le sue case di ringhiera, e io, in questo romanzo, ho cercato di farle rivivere insieme alla semplicità un po’ seria nascosta dietro alle porte dei condomini".

"Questa città la conosco molto bene - dice - a volte è molto conformista ma è pure in grado di dare messaggi di novità straordinari. Ci ho vissuto, la adoro, ci ho fatto molti film, sedici o diciassette, che credo abbiano dato un po’ di connotazione sociologica lasciando un segno preciso". E qui Vanzina cita “Eccezzziunale... veramente”, “Yuppies”, oppure un thriller come “Sotto il vestito niente”, prima di ricordare che in Italia la sua famiglia, la famiglia Vanzina, praticamente non esiste, che c’è solo un altro ramo e che quel ramo sono proprio gli ottici di Milano, per cui c’è un parte della famiglia che sta ancora lì.