Per raccontare una storia serve informarsi e poi selezionare (e questo libro lo dimostra)

“L’insetto non può essere disegnato”. Era l’ottobre del 1925 e Franz Kafka non ne voleva sapere di trovare sulla copertina della Metamorfosi uno scarafaggio. Come ricorda Valentina Notarberardino in “Fuori di testo” (Ponte alle grazie, pp. 322, euro 18,50) l’imperativo non era solo quello di evitare che Ottomar Starke, l’illustratore incaricato dall’editore, sbattesse la blatta sulla copertina, ma soprattutto quello di tutelare la possibilità di uno spazio per l’immaginazione del lettore.

“Kafka - scrive Notarberardino - aveva forse intuito la natura ambivalente di questa zona liminare (la copertina, appunto) che suggerisce ma non racconta, che impone al lettore un primo sforzo di interpretazione, e che nel corso dei secoli si è evoluta fino a diventare la principale risorsa di marketing editoriale. Ed ecco l’origine del suo puntiglio, la sua intromissione autoriale: l’insetto non può essere disegnato”.