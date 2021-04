IL LIBRO DELLA SETTIMANA Marsilio riporta in libreria l'"Autobiografia di Alice B. Toklas", un'opera ipertrofica e ricca di aneddoti, in grado di raccontarci la nascita di un archetipo letterario ancora oggi dominante Condividi:

Ci sono opere che nascono dalla frustrazione più che dal'ispirazione. L'Autobiografia di Alice B. Toklas scritta da Gertrude Stein è una di queste. Marsilio l’ha di recente riportata in libreria per le cure di Alessandra Sarchi (pp.304, euro 18) ed è un libro che vale la pena di leggere per almeno due ragioni. A inizio Novecento, e per quasi tre decenni, Stein è stata davvero una celebrità del demi-monde europeo: cosmopolita, curiosa, snob, potentissima, a Parigi il suo cenacolo diventò una vera e proprie corte in cui fece capolino la crema degli artisti e degli scrittori occidentali, perlopiù concentrati a pettinarle un ego, del resto già ipertrofico.

La celebrazione di sé Per averne un'idea basta dare anche solo una rapida scorsa a questo libro. Quando lo scrive, Stein ha 49 anni. E se da tempo è ormai un punto di riferimento della società parigina, come scrittrice tuttavia fa fatica a raggiungere la fama a cui aspira. La sua scrittura è monotona e monocorde, soffre delle troppe divagazioni e di certe sentenziosità, e non ha alcun seguito al di là del perimetro interessato dei suoi più prossimi interlocutori. È da questa frustrazione (e da quell'ambizione) che nasce l'idea di confenzionarsi un autoritratto su misura, usando la voce in falsetto della propria compagna (Alice B. Toklas, appunto). Un espediente solipsistico che già dopo qualche riga esonda tutti gli argini di buon senso: in poco meno di trecento pagine Stein si autocita più di settecento volte, definendosi peraltro la più grande scrittrice vivente di lingua inglese e celebrando il proprio gusto e il proprio pensiero con la stessa sentenziosità che l'aveva ostacolata nel rapporto coi lettori.