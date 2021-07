Mario Desiati: "Il meno è meglio, anche in un romanzo"

Lo scrittore torna in libreria con "Spatriati", un romanzo pubblicato da Einaudi in grado di raccontare le screziature e le contraddizioni di un'intera generazione. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice: "Per chi scrive, la poesia è un vero esercizio delle parole che ti insegna come piegare le frasi" Condividi:

"Ramingo, senza meta, interrotto". Ma anche "balordo, irrisolto, allontanato, sparpagliato, disperso, incerto". Così il dizionario di Gaetano Marangi definisce il termine "spatriètə", che nel dialetto martinese (siamo in Puglia, a Martina Franca) sarebbe "spatriato". "Un parola che - racconta Mario Desiati durante l'ultima puntata di 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - in molti dialetti pugliesi ha anche una sfumatura non proprio positiva . 'Spatriato' viene detto a volte con sgomento per qualcuno di irregolare, altre volte in maniera un po’ più ironica, ma insomma si tratta spesso di una persona che, arrivata a una certa età, non ha ancora raggiunto un riconoscimento sociale preciso, una famiglia, un lavoro o un luogo in cui vivere".

Le screziature e le contraddizioni di una generazione approfondimento Trevi a Sky TG24: "Per scrivere serve trovare la distanza ideale" Quel participio, declinato al plurale, è diventato anche il titolo dell'ultimo romanzo di Desiati pubblicato da Einaudi e con protagonisti Francesco e Claudia, il loro incontro, la loro amicizia e la loro crescita nella provincia italiana, prima della fuga di quest'ultima che la fa diventare appunto "spatriata". "Ti senti sradicato solo se sai quali sono le radici che non percepisci, e dunque se puoi mettere a confronto quello che eri con quello che sei diventato", spiega Desiati, prima di aggiungere che "puoi capire ciò che sei diventato solo dopo che sei andato via dal posto in cui pensavi di poter rimanere per sempre".