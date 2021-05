11/15

Ogni settimana Sky TG24 sul proprio sito consiglia"Il libro della settimana". Tra i libri da non perdere “Una città di pianura”, la raccolta di racconti di Giorgio Bassani da poco tornata in libreria per i tipi di Officina libraria. Un buon modo per riscoprire il grande scrittore attraverso il suo esordio

La biografia di un grande scrittore si può riscoprire anche grazie al suo esordio