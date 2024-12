Usa: "Cauto ottimismo su tregua", ma Netanyahu diserta Il Cairo. LIVE

Il conflitto in Siria non è finito, neanche dopo che Bashar al-Assad ha lasciato il Paese, secondo l'inviato speciale dell'Onu, Geir Pedersen, che ha invitato Israele a "cessare ogni attività di insediamento nel Golan siriano occupato" e affermato che la fine delle sanzioni sarebbe fondamentale per assistere la Siria. Parlando dei combattenti curdi e sostenuti dalla Turchia, Pedersen ha avvertito: "Ci sono state ostilità significative nelle ultime due settimane, prima che fosse mediato un cessate il fuoco". "Un cessate il fuoco di cinque giorni è ormai scaduto e sono seriamente preoccupato per le notizie di un'escalation militare", ha detto Pedersen. "Una simile escalation potrebbe essere catastrofica".