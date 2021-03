Daria Bignardi: “Doversi prendere cura di qualcuno allena il nostro sguardo sul mondo”

Torna in libreria in nuova edizione "Non vi lascerò orfani", il memoir della giornalista e scrittrice. Che durante "Incipit", la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri, dice: "Nessun autore può porsi il problema del pudore"

A Ferrara, dal 1966, c'è stato un orologio che ogni sera segnava l'ora sbagliata. Dieci minuti di ritardo, che poi in realtà erano dieci minuti di sollievo. Nella casa di quell'orologio, abitava una madre col "sangue romagnolo molto ben espresso", un padre che "faceva il rappresentante", sempre "in giro per le stalle della pianura padana con la sua Millecinque carica di mangimi", e due bimbe "graziose ma piccoline, minute". Una delle due, la più piccina, era chiamata dalla mamma "palliduzzi" ed era stata proprio lei, "palliduzzi", a spostare quell'orologio: una scelta che non era una birichinata ma una richiesta quotidiana di serenità.

"Se alle otto in punto mio padre non tornava a casa - racconta a Sky TG24 quella bambina di allora, che è poi la Daria Bignardi di ora - per mia madre era matematicamente morto in un incidente. Per questo, lei faceva cose incredibili: metteva in macchina me e mia sorella e andava a cercarlo nella nebbia della pianura padana. Era malata di ansia ossessiva, la mia mamma, solo che a quei tempi non si usava tanto curarsi, e allora uno si teneva la mamma com’era, cercando di adattarsi".