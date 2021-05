Auci: “Vi racconto i Florio: grandi innovatori, ma anche grandi interpreti di se stessi”

Dopo il successo dei "Leoni di Sicilia", la scrittrice torna in libreria con il secondo e ultimo volume della saga dedicata a una delle famiglie di industriali più importanti d'Italia. E durante "Incipit", la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri, dice: "Hanno rappresentato un esempio anche per la grandissima capacità nella gestione delle relazioni con il potere politico"

“Dei grandi interpreti di se stessi, in grado di far parlare così tanto di sé da impressionare le generazioni successive”. Stefania Auci parte da qui per raccontare a Sky TG24 una delle più grandi dinastie industriali italiane, i Florio.

Dopo il successo dei "Leoni di Sicilia" (35 ristampe, 31 edizioni straniere, oltre 600mila copie vendute), Auci è tornata da qualche giorno in libreria con "L'inverno dei leoni", il secondo e ultimo volume della saga dedicata a una delle più note famiglie siciliane.

"Fondamentali per l’economia, fondamentali per l’industria, fondamentali per tutto ciò che riguarda l’avanzamento tecnologico dell’isola, i Florio - spiega Auci durante 'Incipit', la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri - sono stati dei grandi innovatori e rappresentano ancora oggi un esempio anche per la grandissima capacità nella gestione delle relazioni con il potere politico e con la società in generale".