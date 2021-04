La biografia di un grande scrittore si può riscoprire anche grazie al suo esordio

IL LIBRO DELLA SETTIMANA Torna in libreria “Una città di pianura”, la raccolta di racconti scritta da un grande autore del Novecento: Giorgio Bassani. Che ha il grande merito, tra l’altro, di ricordare come la scrittura e la letteratura siano un faticoso lavoro artigianale

Ci sono molti modi per conoscere la biografia intellettuale di uno scrittore: la scoperta (o la riscoperta) della sua opera d’esordio è forse uno dei più efficaci. Capita così anche con Giorgio Bassani, di cui Officina libraria ha da poco riportato in libreria “Una città di pianura” per le attente cure di Angela Siciliano (pp. 212 euro 18).

Quando Bassani la pubblica è il 1940: la raccolta ospita cinque racconti composti tra il 1936 e il 1939. Cinque, appunto, tra tutti quelli giovanili che Bassani ha scritto in quegli anni. Sono racconti - scriverà anni dopo uno dei grandi critici del Novecento, Cesare Garboli - dallo “stile acceso, ispirato, divorato e come consumato da un ardore febbrile”; uno stile - nota sempre Garboli - “dichiaratamente lirico” e, come sempre capita, Garboli coglie l’essenza di uno scrittore in pochi, pochissimi tratti.