Lo scrittore firma "Flora", ottavo romanzo con protagonista il suo personaggio più amato, Carlo Monterossi. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice: "Una buona scrittura è un miscuglio di sensibilità, allenamento, orecchio e ritmo"

Cosa accade se una donna che non può vivere quaranta minuti senza un parrucchiere finisce rinchiusa sola in una stanza e per di più senza la sua manicure di fiducia? Se l'è chiesto Alessandro Robecchi in "Flora", il suo ottavo romanzo con protagonista il suo personaggio più popolare e amato, Carlo Monterossi, un autore di un programma tv seguito e discutibilissimo, che qui ha a che fare con l’incredibile rapimento della conduttrice di quel programma (Flora, appunto). Da qui prende le mosse questo noir che sin da subito porta con sé le stimmate di Robecchi: Milano e l'ironia. Inevitabile dunque che quest'intervista parta da qui, e in particolare da "una città che è stata raccontata benissimo in passato ma che negli ultimi decenni si è appiattita su un racconto perlopiù monodimensionale". "Milano - dice Robecchi durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - non può essere ridotta solo a moda, design ed efficienza. E forse l’ultimo anno di chiusura e di paura cambierà la narrazione, rendendola un po’ più complessa e sfaccettata. Del resto, è un posto di un milione e mezzo di persone di notte, tre milioni di giorno, dunque è un organismo in movimento che non merita una fotografia statica". "L'ironia, quasi una lingua" Ecco perché per raccontarla, e per restiturine smagliature e contraddizioni, torna utile l'ironia, "un'arguzia dello sguardo" la chiama Robecchi, "quasi una lingua in sé che si aggiunge alla narrazione e al racconto ma che non impedisce che ci siano altre visioni". "Io non ho un motto nobiliare né uno stemma - sorride - ma se lo avessi ci scriverei quella frase di Billy Wilder che dice 'Se proprio devi dire la verità, dilla in modo divertente'".

La disciplina della parola scritta approfondimento "Giallo, storia di un mistero": il podcast con Carofiglio e Cercas Robecchi, che con la scrittura ha fatto tante cose (radio, giornali, libri, programmi tv), spiega che non c'è quasi nulla di innato nella vita e che tra quelle poche cose non c'è la scrittura. "Credo che ci sia una disciplina della parola scritta - racconta - io l'ho affinata scrivendo praticamente tutti i giorni per trent’anni. Il giornalismo impone il rispetto delle lunghezze e delle distanze, è quasi un lavoro enigmistico". Poi aggiunge che, certo, "la narrativa è un’altra cosa, però io per esempio noto che quando cerco la parola giusta per qualche ora e alla fine la trovo, scopro che quella parola che mi pareva perfetta suona in realtà male e che era meglio un'altra. Una buona scrittura è un miscuglio di sensibilità, allenamento, orecchio e ritmo".