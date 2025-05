Le Università del Lazio e Rome Technopole a Tokyo

L’iniziativa che collega i due poli di ricerca, laziale e giapponese, offre una vetrina privilegiata sulle opportunità che le università della Regione Lazio offrono agli studenti giapponesi interessati a studiare in Italia. “Il sistema universitario del Lazio è compatto, dinamico e pronto a cogliere le sfide della cooperazione internazionale” le parole del Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia

Le Università laziali arrivano fino alle porte di Tokyo: una delegazione del Comitato Regionale delle Università del Lazio (CRUL) è stata accolta presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo dalla direttrice Silvana De Maio, per un incontro dedicato alla promozione del sistema universitario laziale in Giappone. L'evento ha rappresentato l'occasione per rafforzare i legami culturali ed educativi tra Italia e Giappone, offrendo una vetrina privilegiata sulle opportunità che le università della Regione Lazio offrono alle studentesse e agli studenti giapponesi interessati a studiare nel nostro Paese. “Il sistema universitario del Lazio è compatto, dinamico e pronto a cogliere le sfide della cooperazione internazionale”.