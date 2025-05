All'università IULM il collezionismo sale in cattedra con Topps

Topps, in collaborazione con l’Università IULM di Milano, ha organizzato una masterclass esclusiva per esplorare il fenomeno del collezionismo di carte sportive. Condotta da Gianluca Gazzoli, con un parterre di esperti del settore e una platea di studenti, appassionati e collezionisti, l'evento ha offerto uno sguardo multidisciplinare su un mondo in continua evoluzione ascolta articolo

Il collezionismo di carte è sempre più un hobby tornato in hype: a confermare la tendenza, è anche il report annuale redatto dalla società ricerche Circana, che, nel 2024, ha registrato un’impennata delle vendite del 23%. Sulla scia di questo entusiasmo imperante, Topps e Università IULM hanno dedicato una speciale masterclass – disponibile anche in streaming su Twitch – all’universo sconfinato delle carte sportive collezionabili, tra cultura, passione e nuove forme di intrattenimento digitale. Un viaggio immersivo accompagnati da un pool di esperti per toccare con mano il valore simbolico, la forza delle connessioni e il modo in cui una passione individuale diventa un’esperienza collettiva. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di approfondire e commentare le nuove frontiere del collezionismo e spiegare come questo fenomeno si stia trasformando in un vero e proprio linguaggio condiviso, capace di coinvolgere intere generazioni.

Gli ospiti A guidare l’incontro – dal titolo "Breaking the game: collezionismo sportivo tra emozione e innovazione" – Gianluca Gazzoli, conduttore radio e tv, podcaster e creator, ma anche collezionista sin da bambino. Con lui il telecronista sportivo Alessandro Rimi, Docente del Master in Marketing e Comunicazione dello Sport, che ha approfondito l’evoluzione del collezionismo in Italia, e Alberto Zacchetti Ceriani, CEO della casa d’aste Memorabid, che ha illustrato le potenzialità dei collectibles tra digitale, impatto sociale e nuove frontiere di engagement. La speciale masterclass ha offerto così un ampio spettro di prospettive, mettendo in dialogo competenze diverse e testimonianze dirette per raccontare come il collezionismo sportivo stia evolvendo da semplice passatempo a potente strumento narrativo, capace di connettere persone, generazioni e community attraverso emozioni autentiche e innovazione continua. Tra i protagonisti anche Omar Aamoum, content creator, fondatore di SportyCards e imprenditore specializzato in sport e collezionismo, che ha condiviso la sua esperienza sul breaking online, un nuovo format digitale in crescita esponenziale che sta ridefinendo il modo in cui si vive la passione per le carte.