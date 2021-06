"Per molti anni - dice durante "Incipit", la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri - ci siamo riempiti la testa di tutti quei trattati sulla fine della storia e ci è sembrato di essere in una condizione terminale dal punto di vista dell’evoluzione. E invece no: è proprio l'evoluzione a ricordarci che la vita, nel suo complesso, è fatta di scarti, di salti di qualità, di mutamenti anche catastrofici. Noi, in realtà, non siamo arrivati da nessuna parte e questa sensazione di stasi, un po’ piaciuta e un po’ satolla, che per anni abbiamo coltivata era evidentemente sciocca".

"Per scrivere un favola per i più i giovani bisogna dimenticarsi di loro"

"Osso", dicevamo, è una favola ed è dunque rivolta innanzitutto ai più giovani. Inevitabile chiedere al suo autore, che da più di quarant'anni scrive per giornali, teatro e tv, cosa comporta questa scelta: "La priorità per me è stata provare a dimenticare che stavo scrivendo per loro: perché il rischio concreto era di autocensurarmi pesantemente. Nei confronti dei ragazzi ci sono molti pregiudizi: evitare le cose troppo concettose, scansare le parole difficili, e molti, molti altri ancora. Cose che in sé sono spesso un giusto viatico, ma fino a un certo punto: perché, se ti fai troppo condizionare, e dunque se ti autocensuri, non ti avventuri in certi momenti anche psicologici del racconto che invece fanno parte della libertà di scrittura e della libertà di lettura. Io, in realtà, credo che i ragazzi siano molto permeabili. In fondo, il loro enorme vantaggio è questa specie di stadio primigenio che hanno nella loro psiche. Sono nuovi e quindi sono disposti ad accettare, ad assorbire e a capire molte più cose di quelle che noi pensiamo. Forse, se si scrivesse per i vecchi, bisognerebbe essere più cauti perché è lì che troveresti delle barriere più resistenti".