"Scrivere è un dettaglio": il podcast con Bajani, Di Pietrantonio, Piccolo, Lattanzi

"Quando si scrive si sta in una strana stanza che è un misto tra la memoria, la visione e il desiderio, e a volte, camminando in quella stanza, si vede un battiscopa che attira l’attenzione non per la sua estetica ma per il suono che fa". Andrea Bajani parte da qui per spiegare l'importanza dei dettagli nella nuova puntata di "Tra le righe", il podcast di Sky TG24 dedicato ai libri. "In letteratura - dice lo scrittore - la cosa più importante è la lingua e la musica che fa".

Insieme a lui, nel nuovo episodio della serie di Sky TG24, altri tre scrittori spiegano quanto sono importanti i dettagli e come si scelgono per raccontare una storia. Gli altri ospiti sono Donatella Di Pietrantonio, Antonella Lattanzi e Francesco Piccolo.

