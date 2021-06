Romana Petri a Sky TG24: “I traumi sono pietre bollenti, impossibile non farci i conti”

Il romanzo si intitola "La rappresentazione", l'ha scritto Romana Petri e ha per protagonisti una pittrice di successo (Albertini), suo marito (Vasco) e la famiglia di quest'ultimo. È ambientato tra Roma e Lisbona e, come ricorda la casa editrice Mondadori che l'ha pubblicato, è il terzo volume di una saga iniziata con "Ovunque io sia" e continuata con "Pranzi di famiglia" (di solito, quando si legge la parola 'saghe' si arriccia subito il naso, e di solito si risponde che no, che la storia è autonoma e che non serve aver letto i vecchi per iniziare il nuovo. Stavolta, però, è vero).

Ma torniamo a quella famiglia tra i protagonisti del libro: è "molto silenziosa e insieme molto respingente", racconta Petri a Sky TG24, prima di aggiungere che si potrebbe definire "una famiglia di 'informazioni', in cui cioè ci si sente per dirsi le solite cose (sempre le stesse) e per incontrarsi perché, anche se si sa che le cose non vanno bene, incontrarsi significa comunque già un po’ negarlo".



Petri, in quest'intervista spiega però che questa opera è anche "il romanzo del fatale ritorno alle origini: i figli, che generalmente da giovani vogliono essere molto diversi dai genitori, e che spesso peraltro sono molto giudicanti, quando crescono subiscono un inevitabile e drammatico ritorno in seno". E, in effetti, capita così anche a uno dei protagonisti di questa storia, Vasco, "che da giovane tanto detestava il padre e ora che è adulto, pur continuando a detestarlo, si accorge sempre più che gli somiglia".