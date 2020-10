La seconda puntata di "Tra le righe" è dedicata al falso mito della scrittura femminile. Ospiti anche Anna Giurickovic Dato e Carolina Capria. IN FONDO ALL'ARTICOLO I LINK PER ASCOLTARE IL PODCAST INTEGRALE

“Da ragazzina ho letto troppi libri di Virginia Woolf per non ricordarmi che il cervello e l’immaginazione non hanno alcun genere, o forse che li hanno tutti e due”. Così la scrittrice Chiara Valerio demolisce il mito che vuole che esista uno stile femminile e uno stile maschile.

Quel falso mito, che continua a generare un’infinità di stereotipi, è al centro della seconda puntata di “Tra le righe”, il podcast quindicinale di Sky TG24 dedicato ai libri e alla scrittura. Gli ospiti della puntata, oltre a Chiara Valerio, sono Carolina Capria, Anna Giurickcovic Dato, Dacia Maraini e Lidia Ravera.