Il 2020 italiano in 12 mesi: gli avvenimenti più importanti dell’anno

Particolarmente significativa la foto scattata a Papa Francesco il 15 marzo. Lasciato a piedi il Vaticano, Bergoglio si reca in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rivolgere una preghiera alla Vergine. Poi percorre un tratto di via del Corso per raggiungere la chiesa di San Marcello al Corso. Il 27 marzo il Pontefice, sotto la pioggia in una deserta piazza San Pietro, lancia il suo 'grido': "Dio, non lasciarci in balia della tempesta". Poi, la benedizione del tutto inedita Urbi et Orbi e la possibilità di avere l'indulgenza plenaria

Coronavirus, Papa a piedi per Roma prega per la fine della pandemia