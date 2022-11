La Cina ha annunciato un allentamento di alcune misure contro il Covid-19, in particolare una riduzione della quarantena all'arrivo nel Paese, che passa da dieci a otto giorni. Viene abolito inoltre l'obbligo di identificazione e isolamento per "contatti secondari". Il paese asiatico è l'ultima grande economia a mantenere una rigorosa politica sanitaria per il coronavirus, con confini che rimangono chiusi alla maggior parte dei cittadini stranieri.

"L'Oms continua a sollecitare cautela" contro il Covid-19 "e a esortare tutti a vaccinarsi completamente" contro il coronavirus pandemico, "inclusi i richiami se indicati". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) Brusaferro: "Stiamo monitorando le evoluzioni delle varianti del virus in Italia e in Europa. Oggi è ancora dominante la variante Omicron 5, ma entriamo nell'autunno e sappiamo che in questa stagione i virus che prendono le vie respiratorie si diffondono più facilmente. Soprattutto per i più fragili la raccomandazione al vaccino è importante, non solo per il Covid ma anche per l'antinfluenzale".

