NO VAX – Altra opzione al vaglio del governo è “il reintegro in servizio del personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all'obbligo vaccinale”, a cui si aggiunge anche la sospensione per sei mesi di tutte quelle multe agli over-50 che non avevano rispettato l’obbligo vaccinale

Covid, Gimbe: "Sanatoria no-vax è un'aministia antiscientifica"