Obbligo vaccinale, mascherine e multe: nuove regole del governo Meloni

1/10

“Non replicheremo il modello del precedente Governo” ha detto la neopremier Giorgia Meloni nel discorso programmatico presentato alla Camera e al Senato. “Purtroppo, non possiamo escludere una nuova ondata di Covid o l’insorgere, in futuro, di una nuova pandemia, ma possiamo imparare dal passato, per farci trovare pronti”