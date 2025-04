Tragedia all'asilo nido, bimba di 6 mesi muore nella culla a Teramo

Una bimba di sei mesi è morta nella culla dell’asilo nido nel Teramano. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio in un asilo di Torano Nuovo. La piccola è stata trovata senza vita dalle educatrici che hanno subito chiamato i soccorsi ma per la bimba non c’era più niente da fare. Stando ai primi accertamenti si tratterebbe di un caso di morte in culla ma solo l'autopsia, già disposta dal pm di turno, potrà chiarire l'accaduto.