Bombe a mano, armi e droga: arrestato 22enne nel Milanese

Deteneva due bombe a mano, manufatti esplosivi, pistole e sostanze stupefacenti: è stato arrestato ieri a Cusano Milanino, nel Milanese, un ragazzo di 22anni del posto, incensurato. Nella tarda serata di lunedì, dopo una perquisizione personale e locale, il giovane è stato condotto, per volere della Procura di Monza, presso la casa circondariale, in attesa della convalida dell’arresto.

Indagini della Procura di Monza

I militari dell’Arma hanno rinvenuto circa 27 grammi di cocaina, 99 grammi di hashish e anfetamine durante la perquisizione. In seguito, nel vano motore di un veicolo in stato di abbandono che si trovata nel cortile condominiale, hanno trovato uno zaino contenente due bombe a mano di produzione ex Jugoslavia, due fucili sovrapposti di cui uno con canne mozzate, una pistola semiautomatica Walther e altri oggetti. Le bombe e gli ordigni esplosivi sono stati recuperati con l’intervento degli Artificieri antisabotaggio del Comando provinciale dei carabinieri di Milano. I pm della Procura di Monza stanno svolgendo indagini in relazione al materiale rinvenuto.