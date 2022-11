Il controllo della pressione alta è peggiorato in pandemia. Lo studio

Cosa dice la ricerca

approfondimento

Ipertensione, gusto può abituarsi in fretta a dieta con poco sale

La pressione alta colpisce oltre un miliardo di persone nel mondo. Questa è un fattore di rischio non solo per le forme di Covid più gravi, ma anche per infarto e ictus. Esaminando i dati elettronici di 137.593 adulti - d’età media 66 anni - con ipertensione, i ricercatori hanno effettuato confronti tra quelli registrati prima della pandemia (da agosto 2018 a gennaio 2020 ), e quelli registrati durante il picco (da aprile 2020 a gennaio 2021). I risultati sottolineavano come il numero delle misurazioni fosse diminuito in modo significativo nei primi tre mesi della pandemia, fino al 90% rispetto al pre-Covid: una diminuzione causata in parte della riduzione delle visite, che - pur riaumentando leggermente in seguito - non è più riuscita a raggiungere i livelli iniziali.