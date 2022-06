3 grammi di Omega 3 al giorno aiuterebbero ad abbassare la pressione

A suggerirlo sono i risultati di una ricerca condotta dalla Queen's University di Kingston, in Canada, in cui sono stati analizzati i dati emersi da 71 studi clinici, realizzati in tutto il mondo tra il 1987 al 2020

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Per compiere lo studio, pubblicato sul Journal of the American Heart Association, il team di ricerca ha analizzato i risultati di 71 studi clinici, realizzati in tutto il mondo tra il 1987 al 2020, in cui erano stati studiati gli effetti degli acidi grassi Omega 3 DHA (acido docosaesaenoico) ed EPA (acido eicosapentaenoico) da soli o insieme.

Nel complesso, gli studi riguardavano circa 5mila persone. Comparando i risultati, è emerso che il consumo tra 2 e 3 grammi di Omega 3 al giorno sarebbe correlato a una riduzione della pressione, sia della massima sia della minima, di circa 2 punti. Cifra che raggiunge quota 4,5 in chi soffre di ipertensione con 3 grammi al giorno. Lo studio non ha rilevato benefici aggiuntivi per chi consumava dosi più elevate. "Il nostro studio supporta la guida della Fda secondo cui gli acidi grassi Omega 3 EPA e DHA possono ridurre il rischio di malattia coronarica abbassando la pressione, specialmente tra le persone che hanno già ricevuto una diagnosi di ipertensione", ha commentato il ricercatore Xinzhi Li.



Come ridurre la pressione sanguigna con l'attività fisica: le raccomandazioni dell'Esc



Un aiuto a ridurre la pressione sanguigna arriva anche da un nuovo documento di consenso pubblicato sulla rivista European Journal of Preventive Cardiology dalla Società europea di cardiologia, Esc, in cui sono riportati gli esercizi indicati per abbassare la pressione sanguigna nelle persone con ipertensione, pressione sanguigna quasi normale e normale. Nello specifico, gli esperti dell'Esc consigliano a chi ha una pressione che è almeno 140/90 l'allenamento aerobico. Il tipo di attività fisica consigliato per le persone con valori di pressione leggermente inferiori è un allenamento di resistenza dinamico, come sollevamento pesi, squat e flessioni.

Per chi, invece, si attesta su valori pressori considerati normali, sotto i 130/84, l'attività fisica più indicata sarebbe l'allenamento di resistenza isometrica, cioè una contrazione statica dei muscoli, ad esempio l'esercizio dell'impugnatura.