Ipertensione arteriosa polmonare, risultati positivi da nuovo farmaco

Ipertensione arteriosa polmonare: lo studio clinico



approfondimento

L'ipertensione arteriosa polmonare è una malattia rara che si verifica quando la pressione del sangue nelle arterie polmonari e nella parte destra del cuore raggiunge livelli troppo elevati. Si tratta di una patologia progressiva e ad alto rischio di mortalità, caratterizzata dalla costrizione delle piccole arterie polmonari. Il farmaco sotatercept di Msd è mirato a impedire la crescita di nuove cellule che causano il restringimento dei vasi. Nel corso della sperimentazione di fase III Stellar, gli effetti del farmaco sono stati testati su un campione di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare.



I risultati



A 24 settimane dall'inizio del trattamento, lo studio ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante nel cosiddetto test del cammino in 6 minuti (che misura la distanza percorsa dai pazienti in 6 minuti), utilizzato per misurare il decorso delle malattie polmonari, nei pazienti trattati con il farmaco.

I risultati hanno inoltre mostrato un miglior controllo a lungo termine della malattia con un ritardo nel peggioramento della stessa. "Riteniamo che i risultati osservati nello studio Stellar mostrino il potenziale di sotatercept nel trasformare il trattamento dei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare", ha riferito Dean Y. Li, presidente di Merck Research Laboratories, preannunciando che l'azienda si sta muovendo "rapidamente, a livello regolatorio, per rendere disponibile questa terapia sperimentale ai pazienti".