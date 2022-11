Covid: Cina allenta restrizioni su quarantena e arrivi

La Cina ha annunciato un allentamento di alcune delle severe restrizioni imposte dalla sua politica zero Covid . La quarantena all'arrivo nel Paese verrà ridotta da dieci a otto giorni. Verrà inoltre abolito l'obbligo di identificazione e isolamento per "contatti secondari". ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA)

Le nuove regole in Cina



approfondimento

Come riporta Reuters, in base alle nuove regole annunciate dalla Commissione sanitaria nazionale, i viaggiatori in Cina dovranno trascorrere cinque giorni in un hotel o in una struttura di quarantena governativa, seguiti da altri tre giorni di isolamento in casa. Mentre le regole attuali prevedevano 10 giorni di quarantena (con una settimana in hotel e poi tre giorni a casa). La Cina inoltre smetterà di andare in cerca e di identificare i "contatti secondari" pur continuando a identificare i contatti stretti.



Covid, la situazione in Cina



Il paese asiatico è l'ultima grande economia a mantenere una rigorosa politica sanitaria per il coronavirus, con confini che rimangono chiusi alla maggior parte dei cittadini stranieri. Nonostante la politica zero Covid, e i lockdown imposti nel Paese, i contagi in Cina negli ultimi giorni sono saliti al massimo giornaliero degli ultimi 6 mesi.