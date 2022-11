Apple, attesa più lunga per nuovi iPhone per misure anti-Covid in Cina

La società di Cupertino, in una nota, ha fatto sapere che a causa delle restrizioni lo stabilimento di assemblaggio a Zhengzhou, il più grande al mondo nella provincia dell'Henan, “sta attualmente operando a capacità significativamente ridotta”. Foxconn, contractor di elettronica proprietario della struttura e primo assemblatore di iPhone, ha messo in guardia sui conti e ha annunciato che "rivedrà al ribasso le stime per il quarto trimestre"

Con l'avvicinarsi della stagione degli acquisti di fine anno, si prevedono tempi più lunghi per avere i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Lo ha comunicato Apple in una nota , spiegando che alla base dei rallentamenti ci sono le restrizioni anti-Covid applicate in Cina, dove si trova uno degli stabilimenti di assemblaggio della società di Cupertino.

“Lo stabilimento di Zhengzhou opera a capacità ridotta”

Apple ha comunicato che la produzione dello stabilimento di assemblaggio a Zhengzhou, il più grande al mondo nella provincia cinese dell'Henan, è stata duramente colpita dalle restrizioni contro il Covid-19. "La struttura, che è della taiwanese Foxconn, sta attualmente operando a capacità significativamente ridotta", ha affermato la società di Cupertino. Inoltre Foxconn, il più grande contractor di elettronica al mondo e primo assemblatore di iPhone di Apple, sempre a causa delle conseguenze delle misure anti-Covid ha messo in guardia sui conti negli ultimi tre mesi del 2022: "L'outlook per il quarto trimestre era in origine cautamente ottimista", ma a causa della pandemia che ha colpito alcune operazioni a Zhengzhou la società taiwanese "rivedrà al ribasso le stime per il quarto trimestre".