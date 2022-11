6/8

In Europa ci sono stati tre casi di Paesi che hanno messo le multe per alcune categorie di non vaccinati. In Austria, il primo Paese a decidere di multare i non vaccinati, le multe in realtà non sono mai state applicate. Sono state poi ufficialmente revocate a giugno. In Grecia, dove le multe erano per gli over 60 non vaccinati, sono state revocate ad aprile