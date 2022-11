Coronavirus in Italia, il bollettino settimanale dell’11 novembre

Dal bollettino si conferma un trend in calo delle ospedalizzazioni: rispetto a 7 giorni fa sono diminuiti i ricoveri ordinari (-248) per un totale di 6.356 e quelli in terapia intensiva (-35) che sono ora 203. In calo (-6.557) anche il numero degli attuali positivi che scendono così a 418.554 di cui 411.995 in isolamento domiciliare (-6.274 rispetto a una settimana fa).

Le note del bollettino

Nell note del bollettino del 10 novembre si legge che “La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 casi in quanto pazienti non Covid, e che il decesso inserito in data odierna è avvenuto nei giorni scorsi e comunicato oggi dalla ASL di Avezzano - Sulmona - L'Aquila. La Regione Basilicata comunica che il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” è in corso di revisione. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, si evince che due decessi registrati oggi, risalgono ai giorni 5 e 7 novembre 2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Umbria comunica che 2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria, e che 98 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 32 in discipline post-acuto, riabilitative ( cod. 60, 28, 56, 75 ). La Regione Veneto comunica che nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato 8 dimessi da TI invece del n. 3 effettivi che include anche i negativizzati”.