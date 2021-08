Coronavirus in Italia e nel mondo: le news dell’1 agosto. LIVE

Mini zone rosse e restrizioni localizzate nei luoghi turistici d'Italia, con i ricoveri e le intensive da Covid in risalita. Brunetta paventa "una legge che obblighi tutti i cittadini o determinate categorie a vaccinarsi". Tra tre giorni previsto un nuovo Cdm sul Green Pass per i trasporti e il vaccino obbligatorio per i docenti. Ieri intanto di nuovo in piazza i 'No green pass', nelle città italiane da Milano a Napoli ma anche in altre parti d'Europa. Con l'aumento delle ospedalizzazioni, sono tre le Regioni che - in caso di conferma del trend - rischiano la zona gialla . Registrati intanto 6.513 nuovi casi di coronavirus in Italia, con tasso di positività al 2,5%. Sedici le vittime. In crescita le terapie intensive (+13, 214) e i ricoveri ordinari (+39, 1.851) ( BOLLETTINO GRAFICHE ). L'Iss: "Balzo di contagi tra gli uomini under 40 dopo le feste per gli Europei di calcio".