Vaccino Covid, Figliuolo: "Immunizzato il 60% degli over 12"

Il generale e commissario straordinario per l’emergenza ha confermato che gli italiani che hanno già ricevuto entrambe le dosi sono più di 32,4 milioni: "La campagna vaccinale procede con continuità, con una media superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno"

Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid hanno superato quota 32,4 milioni, cifra pari al 60% della platea da vaccinare costituita dai cittadini di età superiore ai 12 anni. Questi i dati che arrivano dalla struttura del commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Inoltre, lo stesso generale conferma l’arrivo di dosi aggiuntive di vaccino Pfizer, a partire dalla terza settimana di agosto. ( COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE )

Figliuolo: "Campagna procede con continuità"

approfondimento

Green pass obbligatorio su navi, aerei e treni: le ipotesi del governo

Analizzando i numeri della vaccinazione in Italia, Figliuolo sottolinea come il raggiungimento di una copertura degli over 12 pari al 60% sia "un traguardo importante che conferma la validità del piano attuato attraverso la sinergia tra Regioni/Province autonome, enti pubblici e privati, Protezione Civile, Difesa e il mondo delle associazioni di volontariato". Poi aggiunge: "La campagna vaccinale procede con continuità, con una media superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno". Sulla fornitura aggiuntiva delle dosi Pfizer, Figliuolo ricorda che "tale fornitura aggiuntiva è stata chiesta e ottenuta nel corso di colloqui tra il premier Mario Draghi e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, centrati sulla disponibilità dei vaccini e alla ridistribuzione tra Paesi Ue".