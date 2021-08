1/11 ©Ansa

Il governo si sta preparando a un’ulteriore misura per contenere il numero di contagi nel nostro Paese. Dopo aver ufficializzato l’obbligatorietà del Green pass a partire dal 6 agosto per tutte le attività al chiuso, inclusi ristoranti e bar per la consumazione al tavolo, potrebbe arrivare quella per l’utilizzo di navi, aerei e treni a lunga percorrenza

GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CORONAVIRUS