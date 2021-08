1/9 ©Ansa

Secondo il report di aggiornamento "Epidemia Covid-19" dell'Istituto superiore di sanità, una delle cause dell’aumento dei contagi a luglio in Italia - soprattutto tra i maschi under 40 - è da individuare nei festeggiamenti per la vittoria agli Europei di calcio

