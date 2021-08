Dal Green pass alle scadenze fiscali, le date da segnare ad agosto

1/14 ANSA/IPA

Agosto è un mese pieno di date e appuntamenti da ricordare. Numerose le scadenze fiscali: si parte il 2 agosto con il pagamento delle rate "rottamazione ter" e "saldo e stralcio". Il 6 entra in vigore l’obbligo del Green pass per sedersi ai tavoli di bar e ristoranti al chiuso e per poter accedere ad altre attività considerate a rischio contagio da Covid-19. Il 22 calcio d'inizio per il campionato di Serie A. In molte Regioni finiscono i saldi estivi. Ecco le date da cerchiare sul calendario

