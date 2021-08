Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 2 agosto. LIVE

Secondo il report "Epidemia Covid-19" dell'Istituto superiore di sanità, l'aumento dei nuovi casi a luglio in Italia, soprattutto tra i maschi under 40, è da individuare anche "nelle feste e negli assembramenti per Euro 2020". Dalla fine di giugno, l'incidenza nei maschi fra i 10 e i 39 anni risulta essere sempre maggiore rispetto a quella osservata nelle donne. IL REPORT