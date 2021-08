Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 2 agosto

Sono 3.190 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 5.321), a fronte di 83.223 tamponi giornalieri effettuati (ieri 167.761). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,8% (ieri al 3,2%). Sono 23 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 249 (+19), con 25 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 agosto sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.358.533. Le vittime in totale sono 128.088, con 23 decessi registrati nelle ultime 24 ore. I guariti sono in totale 4.137.428. Sono 90.698 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 77.795.178 - di cui 54.612.288 processati con test molecolare e 23.182.890 con test antigenico rapido -, in aumento di 83.223 rispetto all'1 agosto. Le persone testate sono finora 31.042.444, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La regione Campania comunica che 2 dei deceduti dichiarati oggi si riferiscono al mese di giugno e di luglio. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 5 casi, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Lazio segnala che vengono aggiornati solo i dati relativi alle nuove positività, ai decessi ed alle ospedalizzazioni a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale. I dati sui nuovi positivi sono parziali e verranno aggiornati con i prossimi report. La regione Veneto rettifica il dato dei decessi, eliminando 3 casi comunicati nei giorni scorsi, comunica inoltre che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.