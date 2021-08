Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 3 agosto. LIVE

Conto alla rovescia per l'entrata in vigore del green pass, tra tre giorni. "Nulla in contrario ma non sia un'arma per licenziare", hanno detto ieri i sindacati a Draghi. In settimana anche il dossier scuola dovrebbe finire all'attenzione del Governo. L'attacco hacker al Ced del Lazio sarebbe partito dell'Est Europa: oggi audizione della Lamorgese al Copasir. Nell'ultimo bollettino 3.190 contagi su 83.223 tamponi processati e 23 decessi. Il tasso di positività sale al 3,8%. BOLLETTINO GRAFICHE ).