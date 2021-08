Covid, t. intensive in aumento. La Sardegna tocca la soglia del 10%

7/23

Con un nuovo aumento dell'1%, la Sardegna arriva a toccare il 10% di posti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid: si tratta del valore soglia che, una volta superato e in base ai nuovi criteri, determina uno dei parametri per il passaggio in zona gialla. Raggiunge quota 11% (con un rialzo dell'1%) la Sicilia per quanto riguarda l'occupazione dei posti in reparto, il valore più alto in Italia, anche se sotto la soglia d'allerta del 15%