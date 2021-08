Covid, Pechino rinvia apertura delle scuole. E il virus torna a Wuhan

Con la diffusione della variante Delta che ha raggiunto circa una ventina di città nel Paese, l’emergenza sanitaria ha spinto le autorità locali, tra cui quelle di Pechino, ad adottare un pacchetto di misure per contenere la diffusione del coronavirus, come il rinvio dell'apertura delle scuole. Intanto a Wuhan, primo focolaio mondiale del virus, è tornato il Covid dopo mesi di assenza: sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test

La Cina continua a registrare nuovi casi di coronavirus e, proprio domenica, ne ha segnalati altri 98, aggiornando così i massimi giornalieri del 2021, con la diffusione della variante Delta che ha raggiunto circa una ventina di città nel Paese. L’emergenza sanitaria, così, ha spinto le autorità locali, tra cui quelle di Pechino, ad adottare un pacchetto di misure per contenere la diffusione del virus, come il rinvio dell'apertura delle scuole. Data la grave situazione epidemica, infatti, la provincia di Hunan, area montuosa nella Cina Meridionale, ha annunciato la sospensione di tutte le attività didattiche e dei programmi di formazione, chiedendo inoltre a studenti e insegnanti di evitare viaggi non necessari.

Il Covid ritorna a Wuhan, individuati 7 casi

Dopo mesi di assenza, tra l'altro, il Covid-19 è stato registrato anche a Wuhan, primo focolaio a livello mondiale di coronavirus. Sette lavoratori migranti, infatti, sono risultati positivi ai test e sono stati portati in ospedale per i relativi trattamenti. Lo hanno confermato le autorità del capoluogo dell'Hubei, dove per primo era individuato il nuovo coronavirus, a fine 2019. I sette positivi, lavoratori legati all'area di sviluppo economico della città, sono stati subito isolati. Le autorità locali, vista la situazione, continuano a sollecitare il rispetto delle regole anti-Covid, tra cui l'uso della mascherina in pubblico, il distanziamento e il lavaggio frequente delle mani.