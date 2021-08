Green pass in azienda: le posizioni di sindacati e datori di lavoro

8/12 ©Ansa

Secondo il segretario della Cisl Luigi Sbarra (in foto), il punto non sarebbe tanto l’obbligo di vaccinazione per i lavoratori, ma per la cittadinanza in generale. "Se il governo sulla base di dati scientifici e sanitari ritiene ci sia una fondata preoccupazione sulla ripartenza del Covid, nella sua autonomia può adottare una norma legislativa che valga non solo per i lavoratori ma per l'insieme delle persone e dei cittadini", ha detto