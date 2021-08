Green pass, i sindacati a Draghi: "Non sia un’arma per licenziare"

Le sigle sindacali, attraverso i loro rappresentanti, hanno incontrato il presidente del Consiglio: "Il governo si è riservato di fare valutazioni e terrà conto delle nostre osservazioni", ha detto Landini parlando della certificazione. "Non diventi strumento per discriminare lavoratori e lavoratrici", ha sottolineato il segretario della Cgil. Bombardieri: "Vaccinarsi è obbligatorio solo in Arabia Saudita"

"Nulla in contrario sul principio all'estensione del Green pass ma non può diventare strumento da usare per licenziare e discriminare lavoratori e lavoratrici". Queste le parole del leader della Cgil Maurizio Landini al termine dell’incontro tra i sindacati e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Al centro della discussione, l’utilizzo della certificazione all’interno dei luoghi di lavoro (COVID: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).