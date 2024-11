Com'eri vestita? Una mostra contro i pregiudizi sulle donne abusate

Vittimizzazione secondaria

“Com’eri vestita?” è infatti una domanda che ancora troppo spesso viene rivolta alle donne vittime di violenza sessuale, nelle stazioni di polizia, nelle aule di giustizia, persino in casa propria. Si chiama vittimizzazione secondaria e avviene ogni volta che si mette in relazione – anche involontariamente – la violenza subita con una qualche responsabilità – se non addirittura una colpa – della vittima stessa, per esempio facendo riferimento agli abiti che indossava. La mostra nasce dalle storie raccolte negli ultimi cinque anni da Silvia Cattafesta, counselor genitoriale, e Nadia Muscialini, psicoterapeuta, e non è un caso sia stata allestita nel salone centrale del palazzo di Giustizia di Milano. “Nei Tribunali non devono più entrare domande come quella da cui prende il titolo la mostra – spiega il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia – o “Quali erano i tuoi gusti sessuali? Come ti comportavi?” O addirittura “Ti è piaciuto?” ogni volta che si esamina in aula una vittima di violenza sessuale altrimenti anche questa diventa violenza. Una violenza istituzionale, secondaria, impattante per la vittima che nel processo penale dovrebbe trovare tutela, soddisfazione e che non sempre accade”.