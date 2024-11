Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 novembre: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dominate dal conto alla rovescia per le elezioni statunitensi. Un voto destinato a cambiare gli equilibri dell'intero pianeta e mai così incerto. Kamala Harris in leggero vantaggio su Trump secondo gli ultimi sondaggi. La metà degli elettori ha già votato, forti timori di scontri a Washington. In evidenza anche il caso migranti, col nuovo stop dei giudici al decreto del governo, e le alluvioni che ora minacciano Barcellona. Sugli sportivi la vigilia di Champions di Juventus e Milan