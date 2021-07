11/13 ©IPA/Fotogramma

La polemica non è solo italiana. In Francia - dove il Green pass è stato esteso prima che in Italia - il ministro del Lavoro Elisabeth Borne ha fatto sapere che un dipendente potrà essere licenziato se non in possesso del pass sanitario per il Covid-19. "Non dobbiamo far credere ai dipendenti che non ci possa essere un licenziamento, siamo nel campo del diritto comune del Codice del Lavoro", ha spiegato Borne