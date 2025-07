Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 luglio: la rassegna stampa

L'inchiesta milanese grande protagonista delle aperture dei giornali in edicola oggi. Il Pd blinda Sala in un vertice dal quale il sindaco esce rafforazto. Grande spazio anche per l'ennesima tragedia a Gaza, con l'uccisione di decine di persone in attesa del cibo. Appello del Papa: "Basta barbarie, inaccettabile la deportazione di un popolo". Sugli sportivi ancora una volta protagonista il caciomercato, con l'attivismo nelle ultime ore di Inter e Milan: Lookman conteso da nerazzurri e campioni d'Italia