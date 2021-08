3/10 ©Ansa

Secondo quanto emerso sul piano per la scuola, studenti e insegnanti torneranno in presenza a settembre, anche dove non sarà possibile il distanziamento. Il piano tocca diversi aspetti, dall'utilizzo delle mascherine - anche quelle trasparenti laddove sia necessario per favorire una più agevole comunicazione - all'importanza del distanziamento, che non sarà comunque imprescindibile

Vaccini Covid, 15% personale scolastico non ha ancora fatto una dose