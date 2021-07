9/10 ©LaPresse

Il tema divide le componenti del Governo: oltre al 'no' della Lega, in queste ore si delinea anche la posizione del Movimento Cinque Stelle, che arriva dalla sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia: "In questo momento non si può subordinare la riapertura delle scuole all'obbligo vaccinale. Valuteremo questa ipotesi con attenzione, ma in questa fase non appare prioritario. La cifra del personale vaccinato potrebbe essere sottostimata". Ma Conte chiarisce: "Sulla scuola dobbiamo far di tutto per consentire le lezioni in presenza"